В Мраморном дворце наградят лауреатов конкурса им. Августейшего поэта Константина Романова

Об этом сообщила пресс-служба Русского музея.

Одиннадцатый Международный молодежный поэтический конкурс им. К.Р., созданный по инициативе Русского музея и Союза писателей Санкт-Петербурга, проходит в 2021 году. Как и вся страна и весь мир, конкурс пережил тяжелые времена пандемии, потому в прошлом году награждение победителей состоялось виртуально и только осенью, отмечается в сообщении.

В этом году награждение пройдет реально - в Мраморном дворце, в покоях Великого князя Константина Константиновича. На мероприятии будут присутствовать сотрудники Русского музея, партнеры и друзья конкурса. Музыкальный сюрприз для участников подготовили юные исполнители.

В конкурсе 2020-2021 гг. приняли участие виртуальные филиалы Русского музея. В одной из номинаций региональные поэты представили стихи, посвященные шедеврам местных музеев. Среди других номинаций – тема дуэли «Теперь — сходитесь!», в рамках которой участникам нужно было рассмотреть актуальную тему противостояния.

Номинация «Пишем эпос!» посвящена 800-летию Александра Невского. Переводчикам было предложено попробовать перевести отрывок из «Гамлета» – эту трагедию Уильяма Шекспира когда-то перевел сам великий князь Константин Константинович, известный под псевдонимом К.Р.

Обстановка изменила и награды конкурса, поездок в этом году не состоится. Призы для лауреатов конкурса подготовили мастера из галереи ручной работы «Лиговский 65» - Светлана Краснова, Ирина Пехото и Марина Моисеева. Мастерицы создали для обладателя гран-при уникальный вымпел, украшенный золотным шитьем. После награждения лауреаты конкурса отправятся в Дом Бажанова, где для них подготовлена экскурсия по этому памятнику северного модерна. А закончится все, конечно же — чтением стихов и музыкой!