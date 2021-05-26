ФСИН опровергла слухи о том, что Ефремову разрешили побывать дома

Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального УФСИН.

Отбывающий наказание в исправительной колонии в Белгородской области актер Михаил Ефремов находится в колонии, он никуда не был этапирован, говорится в сообщении.

Ранее в среду некоторые СМИ распространили информацию об этапировании Ефремова в Москву для проведения следственных мероприятий в рамках уголовного дела, связанного с оборотом наркотиков. Утверждалось, что ему разрешили побывать дома и даже гулять в радиусе километра от него.

Однако Ефремов находится в Белгородской области, на месте, рассказали в пресс-службе ведомства.

8 сентября прошлого года Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП в состоянии алкогольно-наркотического опьянения. 22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил ему срок наказания до 7,5 года колонии.

Фото: Кадр из х/ф «12»