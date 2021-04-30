В Польше нашли меч, потерянный во время Грюнвальдской битвы в 1410 году

Находку сделал местный энтузиаст-археолог с помощью металлоискателя.

В ходе поисков неподалеку от города Ольштын на севере Польши автор находки обнаружил меч, лежавший в земле рядом с металлическими частями ножен, ременной пряжкой и двумя ножами, которые, скорее всего, были закреплены на поясе.

Свою находку искатель передал Музею Грюнвальдской битвы в Ольштыне. Об этом сообщило местное правительственное управление маршала Вармии и Мазурии.

Несмотря на 600 лет, проведенных в земле, оружие хорошо сохранилось. Носивший этот меч человек мог быть одним из тысяч воинов, участвовавших в Грюнвальдской битве 15 июля 1410 года, полагают ученые.

Сражение произошло у деревень Стембарк, Грюнвальд и Людвигсдорф. В результате польско-литовские войска одержали победу над рыцарями Тевтонского ордена.

Ученые намерены не только законсервировать меч, но и провести его исследования, чтобы выяснить максимум информации о нем и его владельце. Кроме того, будет тщательно изучено место находки, чтобы выяснить ситуационный контекст ее происхождения.