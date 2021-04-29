Шварценеггер жестко высмеял «Оскар», предложив провести его с йогами и циркачами

Американский актер раскритиковал церемонию вручения премии в интервью на YouTube-канале Jimmy K immel L ive.

Шварценеггер заявил, что его хватило только на одну треть шоу, после чего он выключил телевизор. По словам актера, он «не смог смотреть на это», хотя на сцене находилось много талантливых актеров.

В ответ на вопрос ведущего Джимми Киммела о том, как можно сделать церемонию более интересной, звезда «Терминатора» предложил провести следующее на пляже Muscle Beach — так в США называется площадка для представлений йогов, циркачей и гимнастов.

Церемония вручения «Оскар» в 2021 году стала грандиозным антирекордом награды. На телеканале ABC зрителями шоу стали только 9,8 млн человек, что почти на 58% меньше показателей предыдущего года. Для сравнения, 7 лет назад, чтобы посмотреть «Оскар», у экранов собралось более 40 млн любителей кино.

Фото: кадр из к/ф «Терминатор – 2».