В Калининграде открылась выставка рассекреченных документов о преступлениях нацистов

Местом для экспозиции стал Балтийский федеральный университет, сообщает агентство ТАСС.

Выставка документов, с которых недавно был снят гриф «совершенно секретно», рассказывает о преступлениях германских солдат против советских граждан, совершенных на территории бывшей Восточной Пруссии. Экспозиция развернута в рамках конференции «Без срока давности», которая сейчас проходит в Калининграде.

Экспонаты проливают свет на ужасы, творившиеся в концлагерях на территории современной Калининградской области. Архивные документы рассказывают о расстрелах советских граждан, вывезенных из родной страны на принудительные работы в Германию, фактически о геноциде советского народа.

На территории бывшей Восточной Пруссии находилось около 50 фашистских концлагерей. Выставка рассказывает о том, как зимой и весной 1945 года, незадолго до разгрома фашистских войск, в этих концлагерях шли казни и расстрелы людей.

В частности, в лагере Пиллау военнопленных взорвали вместе с бараками, в которых они находились. В лагере Штуттгоф неподалеку от Данцига ежедневно гибли до тысячи людей из Советского Союза и других государств.