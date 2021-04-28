Создателей Сурского и Казанского рубежей увековечат в опере

Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации главы Чувашии Олега Николаева.

Композитор, худрук Московской государственной филармонии Александр Чайковский напишет оперу о строителях Сурского и Казанского оборонительных рубежей в годы Великой Отечественной войны, говорится в сообщении. Такое решение было принято на встрече музыканта с с главой Чувашии.

Чайковский отметил, что опера будет основана на реальных исторических событиях. По его мнению, это должна быть документальная опера, возможно, она так и будет названа.

При создании произведения будет использована хроника времен Великой Отечественной, отметил композитор. Спектакль расскажет о страшных и трудных вещах, однако он будет красивый по свету и по декорациям, подчеркнул Чайковский.

Центром сюжета станет лирическая история о любви, расставании и новой встрече. Реальную подобную историю композитору рассказали накануне в Чувашии, отмечается в сообщении.

Кроме того, в спектакль планируется включить чувашские народные песни, исполнявшие во время строительства рубежей.