Воины железного века сгибали мечи побежденных врагов

К такому выводу ученых привел найденный в Западной Германии арсенал оружия возрастом более 2000 лет.

Находку сделали археологи Региональной ассоциации Вестфалия-Липпе, обыскавшие древнее городище с помощью металлоискателя. Ими был найден один из самых больших оружейных складов раннего железного века в Западной Германии.

В клад входит более 150 предметов, многие из которых были намеренно согнуты. В том числе были найдены 40 наконечников копий, мечи и фрагменты щитов, а также разнообразные инструменты, ременная фурнитура, конская упряжь, три серебряные монеты и бронзовые украшения.

О находке ученых рассказал археолог Мануэль Зайлер в разговоре с Live Science. По его словам, ранний железный век в Германии длился примерно с 800 по 45 год до нашей эры. За ним последовал поздний железный век, который тянулся примерно до первого года до нашей эры, когда регион был завоеван римлянами.

Раскопки ученых были проведены на месте бывшей крепости, стоявшей на холме. Это было укрепление из камня, глины и других материалов, добывавшихся в этой же местности.

По контексту находок эксперты сделали вывод, что артефакты датируются периодом с 300 до первого года до нашей эры. Ученые столкнулись с тем, что большая часть найденного оружия была явно намеренно деформирована.

Скопление подобным образом испорченных мечей и копий в одном месте натолкнуло экспертов на вывод о том, что перед ними оружие, захваченное у поверженных врагов, и впоследствии испорченное в целях «духовного» довершения разгрома. Вероятно, это могло быть частью ритуала захоронения убитых врагов, чтобы не дать им возможности воспользоваться своим оружием в загробном мире.





Фото: lwl.org