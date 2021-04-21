Фестиваль современного искусства «Форма» пройдет в Москве с 8 по 11 июля

Местом смотра станет Басманный двор, сообщили организаторы.

В этом году на фестивале будут затронуты темы многообразия художественного мира России, говорится в сообщении. В арт-программу фестиваля вошли работы, показывающие проблему соотношения красоты и свободы в разных контекстах, в том числе социальном, теологическом и телесном.

«Рефлексия на тему образа Девы Марии, исследование границ приватного и публичного, анализ степени внутренней свободы и поиски таящейся красоты — вот главные темы, с которыми работают художники, приглашенные к участию в этом году», — пояснила куратор арт-сцены фестиваля, основатель галереи современного искусства 25Kadr Алиса Булчак.

Экспериментально-поэтическая часть поставит перед артистами несколько задач. С одной стороны, от них потребуется размыть границы между жанрами, с другой — добиться синтеза различных дисциплин, чтобы создать новые интеграции музыки, перформанса и поэзии.

«Результатом этих коллабораций станут синтетические произведения искусства, которые будут созданы локальными и известными на всю страну артистами», — сказал куратор экспериментально-поэтической сцены, диджей и основатель поэтического кружка «Липа» Денис Смагин.