Путин поприветствовал участников вокального конкурса «Хосе Каррерас Гран-при»

Телеграмма главы государства опубликована во вторник на сайте Кремля.

Открытие Международного конкурса Фонда Елены Образцовой прошло во вторник на сцене парка «Зарядье». Глава государства отметил, что творческий потенциал конкурса, целью которого является поддержка молодых талантов, является поистине неисчерпаемым.

В нынешнем году в смотре примет участие впечатляющее число исполнителей, приехавших из многих стран, отметил президент. Всех участников объединяют прекрасные вокальные данные, приверженность идеалам высокого искусства, а также стремление к профессиональному росту и искреннее желание встретиться вместе на одной сцене с выдающимися оперными артистами, говорится в приветствии.

Путин выразил уверенность, что форум Фонда Елены Образцовой станет заметным событием в культурной жизни не только нашей страны, но и других государств. Глава государства пожелал участникам и организаторам конкурса успехов и вдохновения.



