Путин поприветствовал участников вокального конкурса «Хосе Каррерас Гран-при»

21.04.2021
Открытие Международного конкурса Фонда Елены Образцовой прошло во вторник на сцене парка «Зарядье». Глава государства отметил, что творческий потенциал конкурса, целью которого является поддержка молодых талантов, является поистине неисчерпаемым.
В нынешнем году в смотре примет участие впечатляющее число исполнителей, приехавших из многих стран, отметил президент. Всех участников объединяют прекрасные вокальные данные, приверженность идеалам высокого искусства, а также стремление к профессиональному росту и искреннее желание встретиться вместе на одной сцене с выдающимися оперными артистами, говорится в приветствии.
Путин выразил уверенность, что форум Фонда Елены Образцовой станет заметным событием в культурной жизни не только нашей страны, но и других государств. Глава государства пожелал участникам и организаторам конкурса успехов и вдохновения.
Фото: пресс-служба Кремля.