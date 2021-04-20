Создатель «Серебряных коньков» снимет фильм «Мастер и Маргарита»

О новом проекте режиссера Михаила Локшина сообщили в пресс-службе кинокомпании «Марс Медиа».

Автором сценария художественного фильма «Воланд» по мотивам романа Михаила Булгакова станет Роман Кантор («Серебряные коньки», «Эпидемия») и сам Михаил Локшин.

Продюсером фильма выступит Рубен Дишдишян. По его мнению, «Мастер и Маргарита» является достаточно амбициозным проектом компании.

Ранее обсуждалась возможность того, что фильм будет делать Николай Лебедев, получивший известность по картинам «Экипаж» и «Легенда номер 17». Однако из-за того, что вопросы финансирования решить не удалось, создатели фильма были вынуждены приостановить работу, а затем проект окончательно был заморожен из-за пандемии. После этого Лебедев начал работу над новым фильмом, поэтому режиссером картины было предложено стать Михаилу Локшину.

По мнению продюсера, фильм будет новым взглядом на культовый роман Булгакова. Исполнители главных ролей в фильме пока не названы. Съемки начнутся в июле и будут идти до конца года.



