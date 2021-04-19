Кинокритик назвал «невероятно глупой» идею американского ремейка «Иронии судьбы»

Своим мнением в разговоре с Федеральным агентством новостей поделился Андрей Дементьев.

Эксперт прокомментировал информацию о том, что российский режиссер Марюс Вайсберг объявил о предстоящих съемках англоязычного ремейка советской мелодрамы «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Новость вызвала неоднозначную реакцию в Сети, в основном негативного характера. Соцсети отреагировали на сообщение многочисленными мемами, отметил Дементьев в разговоре с фан. «Какая гадость эта ваша заливная индейка», — процитировал он одну из шуток.

Перенос ситуации «Иронии судьбы» в американские условия — уже само по себе глупо, потому что это на 100% советская история, считает критик. Неоднозначна и репутация режиссера, известного по своим предыдущим фильмам, представляющим собой «типичную российскую ржаку в виде туповатой, грубоватой комедии, которая рассчитана на определенную аудиторию», подчеркнул эксперт.

Оставляет желать лучшего и актерский состав ремейка, в котором будут задействованы «кукольные» американские лица, отметил кинокритик. По мнению Дементьева, вся идея ремейка — это «невероятно глупо», и вызывает удивление, что в США нашлись продюсеры, которые согласились на такой эксперимент.