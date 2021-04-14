В Шотландии раскопали резиденцию пиктских королев

Холм, возникший на месте древнего замка, был давно известен местному населению под «говорящим» именем Kings Seat H illfort.

По мнению ученых, около 1000 лет назад здесь находилась одна из королевских резиденций древнего народа Британии. О том, что холм может скрывать доисторическое поселение, ученые догадались еще около столетия назад по его названию. Однако долгое время здесь не проводились раскопки, хотя находки в этих местах все чаще говорили о том, что именно под этим холмом находится древняя резиденция пиктов.

Холм находится неподалеку от шотландского города Данкельд. Три года назад здесь начались масштабные раскопки с участием волонтеров. Из-под земли их взгляду постепенно предстали руины замка, а также множество артефактов.

Ученые нашли предметы, изготовленные в древности на территории современных Франции и Германии. Среди них — фрагменты глиняной посуды VI–VII веков, фишки для настольных игр из камня и стекла, а также фрагмент редкого стеклянного сосуда, какие делались в англосаксонских общинах Германии.

Все это говорит о том, что найденное поселение в древности имело высокий статус — по мнению ученых, здесь находилась одна из резиденций правителей пиктов или представителей правящего клана.

Поселение было хорошо укреплено, его окружали искусственные валы из земли, дерева и камня. Вершину холма окружали три яруса, на верхнем из которых находилась цитадель.

В соответствии с общественным устройством пиктов трон у них передавался по женской, а не по мужской линии. Таким образом, можно предполагать, что в найденном замке находилась резиденция правящей королевы пиктов.