В Шотландии раскопали резиденцию пиктских королев

14.04.2021

Фото: BBC / CHRIS MITCHELL

Холм, возникший на месте древнего замка, был давно известен местному населению под «говорящим» именем Kings Seat Hillfort.

По мнению ученых, около 1000 лет назад здесь находилась одна из королевских резиденций древнего народа Британии. О том, что холм может скрывать доисторическое поселение, ученые догадались еще около столетия назад по его названию. Однако долгое время здесь не проводились раскопки, хотя находки в этих местах все чаще говорили о том, что именно под этим холмом находится древняя резиденция пиктов.

Холм находится неподалеку от шотландского города Данкельд. Три года назад здесь начались масштабные раскопки с участием волонтеров. Из-под земли их взгляду постепенно предстали руины замка, а также множество артефактов.

Ученые нашли предметы, изготовленные в древности на территории современных Франции и Германии. Среди них — фрагменты глиняной посуды VIVII веков, фишки для настольных игр из камня и стекла, а также фрагмент редкого стеклянного сосуда, какие делались в англосаксонских общинах Германии.

Все это говорит о том, что найденное поселение в древности имело высокий статус — по мнению ученых, здесь находилась одна из резиденций правителей пиктов или представителей правящего клана.

Поселение было хорошо укреплено, его окружали искусственные валы из земли, дерева и камня. Вершину холма окружали три яруса, на верхнем из которых находилась цитадель.

В соответствии с общественным устройством пиктов трон у них передавался по женской, а не по мужской линии. Таким образом, можно предполагать, что в найденном замке находилась резиденция правящей королевы пиктов.