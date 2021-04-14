РАМТ представил премьеру спектакля Филиппа Гуревича «Василисса»

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Об этом сообщил режиссер постановки Филипп Гуревич.

Спектакль посвящен проблемам взросления подростков, пояснил постановщик. Пьеса поднимает тему нетерпимости к тому, что непонятно и отлично от привычного, побуждает людей стремиться к этому или, наоборот, идти войной, отметил режиссер.

Важно, чтобы приходящие в театр подростки понимали, что нужно быть терпимым к разным проявлениям окружающих, понимать разность характеров, вероисповеданий и взглядов, подчеркнул Гуревич. Также спектакль поднимает проблему самовосприятия, говоря о важности принятия себя даже странным и непохожим на других, не боясь издевок со стороны окружающих.

Хотя возрастная категория спектакля установлена на уровне 12+, постановка может быть интересна детям 10 лет, и взрослым, потому что каждый будет считывать в ней свои смыслы, отметил Гуревич.