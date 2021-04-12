Netflix заказал у российских продюсеров сериал «Анна Каренина»

Об этом сообщает «Коммерсант» по информации своих источников.

Сервис потокового вещания заключает договора на производство сериалов в России и с российскими продюсерами впервые. По данным издания, уже заключен договор на создание современной версии «Анны Карениной». С российской стороны его подписала студия 1-2-3 Production, которая входит в «Газпром-медиа холдинг».

Другим драматическим проектом сервиса может стать сюжет, основанный на событиях 1990 годов по сценарию Михаила Шприца. Производством сериала будет заниматься кинокомпания «Русское», выкупившая права на сценарий. Режиссером станет Дарья Жук.

Обсуждается также создание сериала на студии «Водород» с режиссером Эдуардом Оганесяном. Переговоры ведутся и с компаниями Star Media Влада Ряшина, «Среда» Александра Цекало, Yellow, Black and White режиссера Клима Шипенко.