На берегу Нила нашли занесенный песками древний город

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О находке сообщили археологи Египта.

Открытие было сделано неподалеку от города Луксор на правом берегу Нила. Возраст зданий превышает 3400 лет, сообщил глава египетской археологической миссии Захи Хавас.

По словам ученого, раскопки были начаты в сентябре 2020 года. Целью ученых были поиски погребального храма фараона Тутанхамона, пишет ФАН.

Через несколько недель после начала работ из-под песка начали появляться строения, построенные из сырцового кирпича. «Мы были поражены, когда поняли, какой огромный город открывается нашим взорам», — заявил Хавас.

Здания города хорошо сохранились до наших дней. Стены домов были найдены практически целыми, помещения некоторых из них были заполнены различной утварью. По мнению археологов, жители города бежали, оставив все на своих местах, из страха перед какой-то неведомой опасностью.