Театр «Модерн» представит премьеру спектакля «#ХОЧУНЕМОГУ» Сергея Аронина

Фото: афиша спектакля

Спектакль покажут 27 апреля, сообщили организаторы.

В основу спектакля легла пьеса Елены Исаевой «Я боюсь любви». Спектакль представляет собой смешную и трогательную историю о бесконечной череде влюбленностей и расставаний, увлечений и открытий, о вечном поиске своего идеала и страхе полюбить партнера, говорится в сообщении.

«Все мы мечтаем о любви! Все тянемся к романтике, как подростки. Кто-то уже думает и о семейном уюте. Скорее – несерьезно задумывается о нем, так – предполагает, что пора бы… Это шанс взглянуть на изнанку собственных чувств и познать суть любовных переживаний», — пояснили в театре.

В спектакле звучат песни Сергея Аронина на стихи Елены Исаевой в живом исполнении актеров театра «Модерн» (художественный руководитель театра Юрий Грымов). За время работы над спектаклем силами внутри труппы театра родился целый музыкальный коллектив, отметили в театре.

Каждый актер за время действия спектакля успевает сыграть 3-4 роли. Общее количество персонажей, появляющихся на сцене, составляет около 50 человек.

В ролях: заслуженная артистка России Маргарита Шилова, Сергей Аронин, заслуженная артистка России Анастасия Светлова, Надежда Меньшова, Мария Орлова, Алексей Баранов, Максим Бранд, Евгений Казак, заслуженный артист России Леонид Трегуб, Александра Богданова, Марина Дианова, Маина Чижевская.

Продолжительность постановки составляет 1 час 30 мин. без антракта.