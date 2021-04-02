Джеймс Кэмерон рассказал о трудностях работы над «Аватаром 2»

Режиссер поделился своими проблемами в интервью IndieWire .

По словам режиссера, во время разработки сиквела ему пришлось прибегнуть к угрозам, чтобы направить мысль команды сценаристов в нужном направлении. Пришлось пригрозить увольнением всем сценаристам команды, рассказал он.

Успех первого «Аватара» накладывает на вторую часть огромную ответственность и опасность, говорит Кэмерон. Режиссер считается одним из самых жестких режиссеров Голливуда, напоминает ФАН.

По словам Кэмерона, чтобы снять сиквел, достойный первой части, он начал работу с того, что тщательно проанализировал оригинальный фильм. Однако сценаристам хотелось поскорее начать обсуждение новых историй героев.

«Они пытались просто генерировать новые идеи, а я настаивал, что мы все должны понять связь новой истории со зрителем. В конце концов мне пришлось пригрозить им увольнением, потому что они пытались делать то, что делают обычно все сценаристы», — рассказал Джеймс Кэмерон.

Вместе с командой режиссер пересмотрел первый фильм, выделив три уровня истории, которые определили ее успех. По мнению Кэмерона, это сюжетная линия, духовность, а также тематика колониализма и дисгармонии с природой.