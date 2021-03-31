В музее-заповеднике «Царицыно» прошел вечер азербайджанской песни

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Посольские вечера в Царицыне».

Национальный фонд поддержки правообладателей (НФПП) и музей-заповедник «Царицыно» 18 марта провели онлайн-трансляцию концерта азербайджанской песни «Мой Азербайджан».

Посольский вечер открыла композиция певца, композитора, посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль-оглы в исполнении баритона Эмиля Кадырова и пианиста Станислава Серебрянникова. Концерт начался с легендарных строк «С детства влюблен навеки я в твою весну, Азербайджан!».

«Посольские вечера в Царицыне» — культурный проект, который длится уже четвертый сезон. Прошедший концерт стал вторым вечером Азербайджана в рамках проекта. Концерт был организован при поддержке Посольства Азербайджана в России и лично Полада Бюльбюль-оглы.

«Многие из нас родились еще в советские годы, и сейчас, когда мы живем в разных странах, культурное пространство и общее прошлое объединяют наши поколения. Но важно, чтобы новое поколение людей, которые родились в разных странах, ближе узнавали друг друга. В этом смысле проведение таких вечеров обогащает обе культуры», — сказал Полад Бюльбюль-оглы, приветствуя исполнителей и слушателей.

Программа концерта была составлена специально для Посольского вечера. Зрители услышали произведения разных жанров, от произведений Узеира Гаджибекова и Муслима Магомаева-старшего до сочинений авторов, которые живут и творят сейчас.