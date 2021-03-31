Роскомнадзор потребовал маркировать «Серебряные коньки» ограничением 16+

Кадр из к/ф "Серебряные коньки"

В ведомстве отметили наличие в картине эротических сцен.

К рекомендации маркировать художественный фильм «Серебряные коньки» ограничением «16+» вместо «6+» пришли эксперты Роскомнадзора. Об этом сообщила начальник управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Татьяна Денискина в ходе заседания Общественной палаты России.

К присвоению возрастных ограничений на уровне кинопроката есть большие вопросы, отметила она. Аккредитованные эксперты ведомства установили, что маркировка должна быть повышена, подчеркнула Денискина.

Фильм «Серебряные коньки» стал полнометражным дебютом режиссера Михаила Локшина. Сюжет рассказывает о вымышленных событиях конца XIX века, главные герои — сын петербургского фонарщика Матвей и дочь крупного чиновника Алиса.