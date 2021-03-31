Выставка о Нью-Йорке художника Харифа Гузмана открывается в Москве

Фото: instagram.com/harifguzman/

Для организации экспозиции потребовалось специальное разрешение.

Выставка «Состояние души Нью-Йорк» рассказывает об одном из ярких представителей американской уличной сцены Харифе Гузмане, известном как haculla. Экспозиция открывается в Московском музее современного искусства, сообщил ТАСС куратор проекта и исполнительный директор музея Василий Церетели.

По его словам, с Харифом Гузманом они познакомились в 2018 году, когда он расписывал стену ТЦ «Атриум», с тех пор и начали обсуждать проект выставки в Московском музее современного искусства. Проблемой на этом пути стала пандемия коронавируса, из-за которой для поездки художника в Россию потребовалось спецразрешение, отметил Церетели.

Своей выставкой художник показывает тот Нью-Йорк, которого уже нет, но который сохранился в его сердце и памяти. Это ретроспектива художника, отражающая разные периоды его жизни и творчества.