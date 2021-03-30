В Концертном зале имени Чайковского пройдет ночной концерт МГАСО с Азимом Каримовым

Об этом сообщила пресс-служба Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана (МГАСО).

Концерт пройдет 3 апреля в рамках проекта Московской филармонии «Мама, я меломан». Оркестр исполнит такие шедевры классической музыки, как вальс из оперы «Евгений Онегин» П. Чайковского, увертюру к оперетте «Летучая мышь» И. Штрауса, «Полет шмеля» Н. Римского-Корсакова, увертюру к опере «Кармен» Ж. Бизе, «Грустный вальс» Я. Сибелиуса, и другие популярные произведения.

За пультом МГАСО будет Азим Каримов, художественный руководитель и главный дирижер камерного оркестра Entre Nous. Вести концерт будет кинокритик и экс-ведущий шоу «Вечерний Ургант» Антон Долин.

«Мама, я меломан» — проект Московской филармонии для молодежи и неофитов. Ведущие оркестры страны и известные солисты исполняют музыку, которую выбирают слушатели путем голосования. Перед каждым концертом проходит открытая лекция, буклеты концертов составят российские музыковеды и музыкальные критики.

Начало концерта в Концертном зале имени П. И. Чайковского в 23.00. Продолжительность 1 час.