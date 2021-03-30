МХТ им. А. П. Чехова представит премьеру спектакля по произведениям Юрия Олеши

Постановка «Заговор чувств» будет показана 30 и 31 марта.

Спектакль поставлен худруком театра Сергеем Женовачем, сообщила пресс-атташе МХТ Наталья Витвицкая в разговоре с ТАСС. Прокомментировал создание новой постановки и сам Женовач.

По словам худрука, спектакль «Заговор чувств» стал неким театральным сочинением, в основу которого лег роман Юрия Олеши «Зависть» и его пьеса «Заговор чувств». Проза интересна тем, что ломает привычное течение действия, в ней есть сны, предчувствия, подсознательные ходы и монологи, отметил режиссер.

«В романе «Зависть» удивительные внутренние монологи. В театре же все закручивается в действенный узел. Поэтому сюжет спектакля из пьесы «Заговор чувств», — пояснил Женовач.

В спектакле играют Михаил Пореченков, Софья Райзман, Артем Волобуев, Авангард Леонтьев, Алексей Красненков, Наталия Егорова и другие актеры.