В Перу нашли изображение бога-паука возрастом 3200 лет

Такому божеству поклонялся один из народов доколумбовой Америки, обитавший здесь в древности.

Изображение было нанесено на стену глинобитного храма размером 15 на 5 метров. Бог-паук, пишет The Guardian, был связан с культом плодородия и дождя.

С января по март в этой местности шли проливные дожди и проходили священные церемонии, в то время как повсюду текла вода. Ритуальный центр был построен представителями культуры куписнике, которые жили на тихоокеанском побережье Перу.

Изначально фреска была разноцветной и яркой, однако за минувшие столетия она поблекла. Как выяснили ученые, для ее создания предки инков использовали охру желтого, белого и серого цвета.