Русский музей запустил виртуальный гид «Преображенная природа»

В основу приложения легла одноименная выставка в Корпусе Бенуа.

Сведения о 25 живописных произведениях русских художников XIX–XX вв. доступны пользователям в бесплатном приложении дополненной реальности «Артефакт», а также на сайте приложения.

Виртуальный гид «Преображенная природа» познакомит пользователей с шестью тематическими разделами выставки, посвященными языку природы — закатам и рассветам, облакам и тучам, радуге и стихии воды, лунной ночи и солнечным дням.

В проект вошли аннотации 25 живописных произведений, аудиогиды, «точки интереса». Пользователи также получат возможность посмотреть другие работы представленных на выставке художников из коллекции Русского музея, перейдя по ссылке на портал «Виртуальный Русский музей».

Особенностью цифрового проекта являются аудиогиды — яркие, эмоциональные зарисовки переживаний человека, вызванные природными явлениями. Тревожное состояние притихшей перед грозой природы на картине Николая Дубовского и завораживающее зрелище полыхающего пожара в работе Леонида Соломаткина, тоскливая каменная тундра Константина Коровина и радостное предчувствие весны Владимира Гаврилова, впечатляющий вид горного пейзажа и зловещая тишина степной ночи в картинах Василия Верещагина — зрителям предлагается и увидеть, и прочувствовать эмоции художника, а заодно по-новому взглянуть на пейзаж как на художественное отражение не только внешней среды, но и внутреннего состояния человека, говорится в сообщении музея.

Виртуальный гид «Преображенная природа» подготовлен службой «Виртуальный Русский музей» при поддержке банка ВТБ.

В создании виртуального гида приняли участие заведующая методическим отделом Русского музея Елена Станкевич, актеры Большого драматического театра им. Г.Н.Товстоногова Глафира Лаврова, Александра Магелатова, Андрей Феськов и Дмитрий Каргин, воспитанники Мастерской Андрея Могучего Александра Бровко и Кирилл Рокотов.