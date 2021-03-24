Альметьевский драмтеатр посвятит спектакль погибшему в ДТП актеру

В спектакле «Ну и дела…» Ильшат Агеев сыграл одну из главных ролей.

Онлайн-показ постановки состоится 25 марта. Увидеть спектакль можно будет на сайте Альметьевского татарского государственного драмтеатра в разделе «смотреть онлайн».

Жизнь талантливого артиста Ильшата Агеева оборвалась 26 марта 2020 года. Ему было 29 лет, когда он погиб в результате ДТП.

В татарском варианте спектакль носит название «Террорист». В его основу легла одноименная пьеса драматурга Зульфата Хакима. Действие постановки проходит в забытой деревне, где давно уже не было ничего интересного. Приезд неизвестного гостя переворачивает жизнь сельчан с ног на голову, вовлекая их в целую серию приключений.