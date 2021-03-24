Шойгу готовит продолжение сборника своих рассказов «Про вчера»

Об этом рассказал президент издательской группы « э ксмо -аст» Олег Новиков.

В ходе пресс-конференции в Москве издатель рассказал, что министр обороны России Сергей Шойгу работает над продолжением своей книги. Как следует из представленных на презентации слайдов, продолжение получило рабочее название «Вторая книга» и выйдет в августе.

Первый сборник министра обороны рассказывает о людях, с которыми он работал и встречался в разных местах России в ходе своей трудовой биографии. Он вспоминает о своих встречах с Виктором Черномырдиным, с бывшим министром энергетики СССР Борисом Щербиной, с музыкантом Мстиславом Ростроповичем, с медиком Геннадием Онищенко, с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым и другими политиками и общественными деятелями.

Кроме того, издательство готовит новинку писателя Владимира Сорокина «Доктор Гарин». Сюжет рассказывает о пост-апокалиптическом мире, где доктор лечит самых смешных и беспомощных существ на земле, в прошлом бывших лидерами мировых держав.