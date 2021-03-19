Полный перевод писем Федора Достоевского впервые опубликовали в Италии

Собрание занимает 1400 страниц.

В подготовке тома участвовали три переводчицы-славистки. Книгу представили на онлайн-конференции «Русского дома» в Риме, рассказала директор представительства Россотрудничества в Италии Дарья Пушкова в разговоре с ТАСС.

Авторы издания рассказали, что работа заняла у них три года. «Первым чувством был страх», — призналась переводчица Джулия де Флорио. Самым тяжелым, по ее словам, было угадать тональность писем писателя. Достоевский обладал невероятной иронией, подчеркнула переводчица, он писал свои письма по-разному в зависимости от их адресата. При переводе самым сложным было передать нужный тон, пояснила эксперт.

По словам специалистов, эпистолярное наследие великого русского писателя дополняет и обогащает его образ, помогая лучше понять смысл его творчества иноязычным читателям.