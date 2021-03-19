Юбилей «Союзмультфильма» отметят мероприятиями на фестивале в Суздале

Празднования начались на площадке Открытого российского фестиваля анимационного кино.

Киностудия впервые представила книгу о создателе образа Чебурашки Леониде Шварцмане, отметившего в 2020 году 100-летний юбилей, сообщила пресс-служба студии.

В рамках фестиваля стартует серия мероприятий к 85-летию компании, которое будет праздноваться в июне. Состоятся конкурсы, тематические показы и дискуссии. 20 марта пройдет традиционный питчинг киностудии, где выберут проекты для дальнейшей разработки.

Первым юбилейным мероприятием стала презентация книг о мэтрах отечественной мультипликации. Киностудия представила первые экземпляры книги, посвященной столетию Леонида Шварцмана. В ее основу лег цикл интервью, которые кинокритик Лариса Меликова брала у самого мэтра, а также у его коллег, друзей и учеников.