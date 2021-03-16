В Москве за год отремонтируют более 100 объектов культурного наследия

Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Сообщение градоначальника было сделано в ходе осмотра им итогов реставрации доходного дома купца Быкова. По словам Собянина, несмотря на вызванные пандемией коронавируса проблемы и трудности в экономике, работы по реставрации памятников продолжаются.

В прошлом году в Москве было отреставрировано 124 здания, 14 из которых находились в руинах. В текущем году будут закончены работы более чем на 100 объектах, сказал мэр. «Самая большая в мире программа по реставрации продолжается», — подчеркнул Собянин.

Всего в течение 10 лет в столице было отреставрировано более полутора тысяч объектов, среди них доходный дом купца Быкова, который находится на улице 2-я Брестская, 19. Это здание является одним из самых известных памятников модернизма, построенных в начале XX века архитектором Львом Кекушевым.