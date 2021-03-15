Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов открыл прием заявок

Новый четырехлетний цикл конкурса открывается номинациями «Характерный танец» и «Народно-сценический танец».

Смотр состоится в Ярославле с 15 по 20 июня. На первом этапе участники будут состязаться дистанционно, комиссия будет отбирать их по присланным видеозаписям. Второй и третий тур состоятся очно на площадках ярославского концертно-зрелищного центра «Миллениум», сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

В жюри конкурса войдут известные российские хореографы, солисты русского и всемирного балета, педагоги, видные деятели хореографии и руководители театров.

Конкурсанты будут разбиты на две возрастные группы — младшая, с 14 до 19 лет к началу конкурса, и старшая, с 19 до 30 лет. Заявки на участие принимаются до 20 апреля. В номинации «Характерный танец» во втором туре участники должны представить два разнохарактерных танца из классических балетов, опер или отдельных номеров этого жанра. В третьем туре один из танцев должен быть также из классических балетов, говорится в сообщении.