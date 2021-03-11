Короли или боги? Ученые спорят о золотых накладках викингов, найденных под Стокгольмом

Эксперты рассказали о находке в своей статье на academia.edu.

Коллекция редких древних накладок из золотой фольги была обнаружена на археологическом участке Аска, примерно в 36 километрах от столицы Швеции Стокгольма. В 2014 году археологи объявили, что они раскопали огромный зал для пиршеств и питья в кургане Аска, который, по их мнению, вероятно, мог принадлежать королевской семье эпохи викингов (с 793 по 1066 год нашей эры).

В ходе недавних новых раскопок в зале было обнаружено около двух десятков изящных фигурок из золотой фольги с гравюрами обнимающихся пар. Сейчас эксперты пытаются определить, являются ли они людьми, божественными или «гигантскими» по своей природе.

Профессор археологии Лодзинского университета в Польше Мартин Рундквист в своей новой статье утверждает, что фигуркам около 1300 лет. Профессор объясняет, что на сегодняшний день раскопано около 22 накладок из фольги, хотя точное число в настоящее время не может быть установлено, потому что большая часть золотых изделий дошло до наших дней фрагментированными.

Кроме фигурок, проводившие раскопки в Аске археологи обнаружили небольшой кусок тисненой серебряной фольги и два фрагмента китового уса от игровых фишек, а также три железных подвески в форме спиралей.

На данный момент команда обнаружила 52 фигурки, весом каждая от 0,75 до 0,76 грамма. 15 фигур прекрасно сохранились до наших дней, все они относятся к типу «обнимающаяся пара».

В своей статье доктора Аксель Лефвинг и Маргрет Ватт объясняют, что большинство золотых фигурок представляют собой ранее неизвестные мотивы, за двумя исключениями. Фигура из фольги GG5 + GG8 идентична золотой фигуре, обнаруженной в Борге на Лофотенах, северная Норвегия, а фигура из золотой фольги GG7 идентична фигуре, обнаруженной в Бодавикен-Свинтуна в Крокеке, Эстергетланд. Кроме того, некоторые фигурки Аски идентичны друг другу.

Обычно археологи находят такие фигуры вокруг столбовых ям в больших залах для пиршества, потому что они изначально были приклеены к столбам, поддерживающим крышу, а также служили обозначением места расположения трона. Что касается того, что могли представлять собой обнимающиеся фигуры, Рундквист полагает, что одна из возможных версий — это свадебные изображения принцев и принцесс. По другой версии, они представляют богов и богинь, поскольку короли позднего железного века часто, если не всегда, заявляли о своем божественном происхождении.

Изображения «обнимающейся или целующейся пары» всегда были предметом научных дискуссий в Швеции. Хотя многие археологи считают, что они представляют собой королевские свадьбы, другие историки утверждают, что они изображают мифологический союз, hieros gamos, бога Фрейра и великанши Герд из скандинавской мифологии.

Этот космический союз был одним из самых важных мифических источников зарождающейся родословной норвежской знати в Швеции в конце железного века. Предполагается, что захоронение «обнимающейся пары» было способом духовного вовлечения мифологических героев в пространство зала королей, полагают ученые.