В израильской пустыне Негев нашли библейский амулет плодородия возрастом около 2,5 тыс. лет

Автор: Nikola Herweg; - Перенесено с de.wikipedia на Викисклад., CC BY-SA 3.0, ссылка

Об открытии сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на Управление древностей Израиля.

Статуэтку случайно нашел 11-летний мальчик из города Беэр-Шева во время семейной поездки в пустыню. Мальчик прогуливался в местечке Нахаль ха-Бесор на юге Израиля, где находится туристическая тропа вдоль русла реки. Мать ребенка сразу осознала важность находки и сообщила о ней экспертам.

Древний амулет изображает стилизованную женщину с руками, сложенными на груди. По мнению экспертов, это амулет из керамики. Его высота около 7 см, голова женщины покрыта платком.

По мнению ученых, амулет относится к позднему периоду Первого храма, иначе называемому «Возвращение в Сион». Подобный артефакт мог быть амулетом плодородия, а также использоваться для магической защиты младенцев.

Такие статуэтки были обычным явлением и в доме, и в повседневной жизни, служа оберегами для удачи, защиты и процветания. До сих пор на территории Израиле была найдена лишь одна подобная статуэтка, сейчас она находится в коллекции национальных сокровищ. Она также была найдена в пустыне Негев, отмечается в сообщении.