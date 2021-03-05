Стоянов рассказал о своей любимой сцене из «Городка»

Российский актер поделился воспоминаниями в интервью YouTube-каналу «Ещенепознер».

Любимая сцена актера из юмористической программы вошла в послесловие, ее показали в титрах одного из выпусков передачи в 1998 году. По словам артиста, история была однокадровая, ее придумали буквально на ходу и сняли на пленочную камеру.

Местом съемки стал угол улицы Моховой. По сценарию, Стоянов шел мимо церкви, пытаясь набрать номер телефона, в ответ голос говорил ему об отсутствии денег на счету и отключении номера за неуплату.

За актером стояла череда нищих, числом около 6 человек. Герой сцены отдал первому из них телефон, следующему — пальто, затем деньги, кошелек и часы. В итоге Стоянов присоединился к линии из нищих в самом конце.

Это был образ кризиса 1998 года, пояснил артист. По мнению Стоянова, именно этот сюжет, а не передача в целом побудил жюри тэфи вручить «Городку» награду.

В 1999 году «Городок» получил премию в номинации «Лучшая развлекательная программа». В 2012 году Илья Олейников скончался, и передача была закрыта.