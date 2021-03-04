Опубликован рейтинг информационной активности культурной жизни регионов за 2020 год

04.03.2021

Рейтинг был составлен на основе данных цифровой платформы «PRO.Культура.РФ».

Для обеспечения объективности оценки активности учреждений по информированию жителей всех регионов страны о новых выставках, концертах, фестивалях и других событиях субъекты Российской Федерации были разделены на три группы по численности населения: более 2 млн, 1–2 млн и до 1 млн человек.

Лидерами в группе регионов с населением более 2 млн стали, как и в 2019 году, стали Воронежская и Московская области. Третье место заняла Республика Башкортостан: она поднялась на 15 позиций по сравнению с предыдущим годом.

Самыми активными в группе регионов с населением от 1 до 2 млн снова стали Белгородская область, Чеченская Республика и Ярославская область.

Ямало-Ненецкий автономный округ и Камчатский край тоже удержали свои позиции и возглавили группу регионов с населением до 1 млн, третье место заняла Магаданская область.

Также успехов по сравнению с 2019 годом добились Красноярский край (+10 позиций), Астраханская (+9 позиций), Курская (+8 позиций) и Новгородская (+7 позиций) области.

Рейтинг информационной активности основан на системе подсчёта показателей работы учреждений культуры по данным платформы «PRO.Культура.РФ». Всего за 2020 год организации разместили на интернет-ресурсе информацию о 417 700 событиях.

Ознакомиться с полным рейтингом информационной активности можно по ссылке.