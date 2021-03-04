В Москве открылась выставка к 200-летию Афанасия Фета

Часть материалов выставки экспонируется впервые.

Выставка «Быть Фетом» торжественно открылась на главной площадке Государственного музея истории российской литературы имени Даля. Музей находится в доме Остроухова в Трубниках.

Экспозиция планировалась в декабре, однако была перенесена из-за пандемии коронавируса, отметил на открытии директор музея Дмитрий Бак. По его словам, выставка «заманивает посетителей на территорию Фета».

Гости не увидят здесь холодной хронологии типа «родился, женился» и так далее, организаторы попытались заставить современного человека услышать Фета, что является очень трудной задачей, рассказал Бак. «Одно из моих интервью было названо «Восемь строк Фета изменят ваш мозг», и я до сих пор так думаю, только нужно дать себе усилие, чтобы это произошло», — отметил директор музея.

Основной прием решения выставки — зеркальность и преломляемость. Гостям экспозиции предлагается стать зеркалом, в котором поэт мог бы отразиться, говорится в сообщении.