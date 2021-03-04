В день полета Гагарина в космос на ВДНХ откроется выставка «Первый»

Выставка заработает в Музее космонавтики на ВДНХ в Москве, сообщили в пресс-службе музея.

С 15 по 17 марта музей будет закрыт для посетителей. В это время сотрудники учреждения будут готовить помещение к открытию новой выставки.

Экспозиция откроется в центральном зале музея «Утро космической эры».

12 апреля 1961 года космический корабль «Восток» с Гагариным на борту стартовал с космодрома Байконур. Полет продолжался 1 час 48 минут, за это время корабль совершил вокруг Земли один виток.

Из-за сбоя в системе торможения спускаемый аппарат корабля приземлился в 10:55 мск не в заданном районе, а неподалеку от деревни Смеловки в Саратовской области. Там Гагарина встретили лишь два человека: жена лесника и ее пятилетняя внучка.

«Советский Союз первым запустил межконтинентальную баллистическую ракету, первым послал искусственный спутник Земли, первым направил космический корабль на Луну, создал первый искусственный спутник Солнца, осуществил полет космического корабля в направлении к планете Венера», — было сказано в официальном обращении ЦК КПСС по этому поводу. «Венцом наших побед в освоении космоса явился триумфальный полет советского человека на космическом корабле вокруг Земли», — подчеркнули авторы.

NASA предложило Международной авиационной федерации (FAI) не засчитывать советский рекорд, так как советские конструкторы не смогли разработать механизм мягкой и безопасной посадки спускаемого аппарата, поэтому за 10 минут до приземления Гагарину пришлось катапультироваться и завершить полет прыжком с парашютом. Однако после многочасовой дискуссии FAI засчитало первый полет человека в космос в пользу СССР.