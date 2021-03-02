Верхний сад «Петергофа» отреставрируют за 375,6 млн рублей

02.03.2021

Работы должны быть выполнены до 8 декабря 2023 года.

Конкурс на проведение третьего этапа работ по восстановлению исторического облика Верхнего сада объявил государственный музей-заповедник «Петергоф». Верхний сад музея ведет от парадных ворот Петергофа к Большому Петергофскому дворцу.

Сад был заложен Петром I. Начальная стоимость контракта составляет 375,6 млн рублей, закончить работы планируется к зиме 2023 года, следует из данных на портале госзакупок.

В рамках третьего этапа будет отремонтирована водопроводная система фонтанов и проведены работы по восстановлению исторической планировки сада. Подрядчик должен установить трельяжные беседки и галереи, выполненные по историческим чертежам, а также парковые скамейки.

Кроме того, нужно будет отреставрировать кирпичные коллекторы и водоводы фонтанов Петергофа.

Заявки на конкурс принимаются до 24 марта. Итоги аукциона подведут 30 марта.