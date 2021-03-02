Спиваков сыграет на скрипке Страдивари в поддержку женского монастыря в Крыму

Фото: Софья Сандурская /АГН Москва

Народный артист исполнит кантаты Иоганна Себастьяна Баха.

Благотворительный концерт с участием музыканта состоится в новом зале Дома музыки 7 марта. Таким образом Спиваков решил поддержать строительство православного Свято-Георгиевского Катерлезского женского монастыря Феодосийской епархии.

Музыкант сыграет на скрипке работы Антонио Страдивари. Вместе с ним в концерте примут участие солистка театра «Новая опера» Анастасия Белукова, Зоя Аболиц (клавесин), солисты Национального филармонического оркестра России виолончелист Петр Гладыш и скрипач Тимур Пирвердиев.

Музыканты исполнят программу «Час Баха», состоящую из духовных кантат композитора. Камерный вечер пройдет при небольшом количестве публики. Для широкой аудитории будет идти прямая трансляция на YouTube-канале Московского Дома музыки.