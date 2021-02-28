Минкультуры подготовило Всероссийский гастрольно-концертный план театров и нацколлективов

План предусматривает мероприятия на 2021 год, сообщила пресс-служба ведомства.

Всероссийский гастрольно-концертный план ведущих театров и национальных коллективов страны, сформированный по единым правилам, подготовлен впервые за последние 30 лет. В плане отражены гастроли по двум направлениям – театр («Большие гастроли») и государственные национальные коллективы («Мы – Россия»).

Еще в прошлом году «Росконцерт» получил свыше 500 заявок от государственных организаций на поддержку гастрольно-концертной деятельности. «Такое рекордное количество запросов говорит о том, что потребность в гастролях различных творческих коллективов страны растет год от года», – отметила министр культуры России Ольга Любимова.

Министр подчеркнула, что в поисках новых возможностей в дополнение к традиционным программам — федеральной, зарубежной, межрегиональной, студенческой и детско-юношеской, а также гастролям национальных коллективов в этом году добавится и новое направление. Это направление будет осуществлять поддержку гастрольной деятельности негосударственных (частных) театров. Всего в 2021 году в гастрольных проектах примут участие 250 театров и 26 национальных коллективов, их постановки и концерты увидят зрители во всех регионах страны.

«Мы делаем еще один важный шаг – начинаем оказывать серьезную поддержку в гастролях частным театрам. Более того, продолжается активная работа для реализации гастрольной деятельности национальных хореографических и хоровых коллективов, вокально-инструментальных ансамблей, оркестров и ансамблей народных инструментов, театров песни и танца. По сути, начиная с реализации всероссийского гастрольно-концертного плана в 2021 году, мы с уверенностью можем утверждать, что Министерством культуры России воссоздается одно из главных достижений прошлого – единая гастрольная система страны, которая формируется по понятным, прозрачным правилам и охватывает всю территорию России», - сказала Министр.

Первые мероприятия состоятся уже в марте в Санкт-Петербурге, где пройдут показы четырех спектаклей Приморского краевого академического драматического театра им. М. Горького (Владивосток).

В федеральном направлении будут представлены Государственный академический Большой театр России, который в 2021 году отмечает 245-летие, Государственный академический театр им. Е. Вахтангова, Московский художественный театр им. А.П. Чехова, Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова», Государственный Театр наций, Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, «Национальный драматический театр России (Александринский театр)», Российский государственный академический театр драмы им. Ф. Волкова и другие.

Среди участников зарубежного направления – русскоязычные театры из Азербайджана, Узбекистана, Южной Осетии, Абхазии, Грузии, Киргизии, Латвии, Эстонии и других стран. Государственный академический театр им. Е. Вахтангова посетит Узбекистан, Государственный академический Центральный театр кукол им. С.В. Образцова покажет спектакли в Таджикистане, Российский государственный театр «Сатирикон» им. А. Райкина отправится на гастроли в Республику Беларусь.

В направление по поддержке детских и молодежных театров включены ТЮЗы и театры кукол многих российских городов и регионов.

Межрегиональное направление охватит театральные коллективы из всех регионов России, всего – свыше 100 театров.

Студенческое направление поддержат крупнейшие театральные вузы страны. Кроме этого, 26 национальных коллективов отправятся почти в 200 городов.

Всероссийский единый гастрольно-концертный план Минкультуры России позволяет жителям Дальнего Востока увидеть выступления легендарных Хора имени Пятницкого и ансамбля «Вайнах», жителям Республик Хакасия и Тыва посмотреть спектакли Российского академического молодежного театра, Академическому Малому театру показать свое мастерство жителям кавказских регионов, а в Челябинске провести полномасштабные гастроли Большого театра России.