В новой экранизации Джорджа Мартина сыграет актриса с российскими корнями

Одну из главных ролей режиссер Пол Андерсон решил доверить своей супруге — Милле Йовович.





Стали известны некоторые подробности об экранизации одного из самых известных рассказов Джорджа Мартина «В Потерянных землях». В качестве режиссера ленты выступит Пол Андерсон, который уже определился с исполнителями главных ролей: ими станут Милла Йовович и Дэйв Батиста.





Милла Йовович — голливудская актриса наполовину русского происхождения. Она родилась на Украине, но в детстве вместе с матерью и отцом-югославом переехала в Европу. Йовович прославилась ролями в кассовых лентах «Пятый элемент», «Золотая пыль», «Обитель зла» и в десятках других.





Дэйв Батиста известен прежде всего как рестлер и бодибилдер, он является шестикратным чемпионом мира по рестлингу. Снялся в главных ролях в «Доме восходящего солнца» и «Железном кулаке», а также в «Риддике».





Идея экранизировать рассказы автора «Игры престолов» Джорджа Мартина не нова — она возникла еще шесть лет назад. Предполагается, что, помимо «Земель», в антологию войдут также «Злоцветы» и «Одинокие песни Ларена Дорра».