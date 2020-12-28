Спутница актера Жигунова рассказала о его спасении врачами от коронавируса

Виктория Ворожбит поведала о случившемся в разговоре с «Собеседником».

По словам женщины, весь текущий год они с Сергеем прожили в доме в маленьком городке, максимально ограничив контакты и соблюдая все меры безопасности. Однако это все равно не уберегло их от коронавируса — оба заболели и тяжело перенесли болезнь.

Сейчас пара все еще восстанавливает здоровье, пояснила Ворожбит. «Сил пока нет, внутри как будто фарш вместо органов», — пожаловалась она журналистам.

57-летний актер проходил лечение в Ялтинском ковидном госпитале на базе Ливадийской больницы. По его словам, врачи буквально спасли его жизнь. Сейчас актер все еще не чувствует запах и вкус пищи, отметил он.