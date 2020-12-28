Путин поручил закупить художественную литературу для библиотек

Поручение главы государства адресовано правительству России и содержится в перечне поручений, опубликованном в понедельник на сайте Кремля .

В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» Российские библиотеки должны быть подключены к интернету, также правительство должно обеспечить закупку для них классической и современной литературы, энциклопедий и прочих изданий.

Ответственным за реализацию поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Срок исполнения поручения составляет 30 марта 2021 года.

До 31 мая 2021 года правительство должно принять меры, обеспечивающие признание социальными предприятиями организаций книжной торговли, специализирующихся на реализации книжной продукции для детей и юношества, учебной, просветительской и справочной литературы и являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства.