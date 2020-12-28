Светящийся айсберг украсил центр Петербурга к 200-летию открытия Антарктиды

Инсталляцию установили на площади Труда рядом с Центральным военно-морским музеем и Новой Голландией, сообщили в пресс-службе площадки.

Инсталляция ArtAntarctica станет экраном, на который будут проецировать видеоперформансы российских и зарубежных художников. Ее открыли в центре Санкт-Петербурга в воскресенье.

Проект был создан командой «Музейная линия» ЦВЗ «Манеж» в партнерстве с творческой мастерской «ARKI» к 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым. Поверхности стеклянной инсталляции станут площадкой уникального фестиваля видеомэппинга, рассказали в пресс-службе.

Выставка состоит из четырех частей — это исторический фильм об открытии и освоении Антарктиды, видеоперформансы современных художников из Франции, Германии, Турции, России и других стран, работы победителей Международного онлайн-конкурса детских рисунков «2020 год — год 200-летия открытия Антарктиды» и сам мультимедийный образ айсберга.