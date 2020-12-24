Испанские христиане-правозащитники подали в суд на музей из-за кощунственных картин

Поводом стала выставка работ аргентинского художника Леона Феррари, эксплуатирующего религиозные образы, пишет Артгид.

Правозащитная группа христианских активистов Asociación Española de Abogados Cristianos обратилась в суд с иском против директора Музея королевы Софии Мануэля Борха-Вильеля. Активисты указывают, что представленные на выставке работы Леона Феррари носят кощунственный и оскорбительный характер для верующих.

Картины, подаренные музею фондом покойного художника, демонстрируют христианские образы в сочетании с милитаристскими и силовыми. Таким выразительным средством художник пользовался для обличения силовых структур своей страны.

Как пишут в своем иске члены правозащитной группы, на выставке Феррари «высмеивается Евангелие». По их мнению, целью самой выставки было «оскорбить Христа».

Активисты предлагают закрыть экспозицию и уволить Борха-Вильеля с поста директора музея. «Это очередная серьезная атака на наши религиозные убеждения и символы», — говорится в петиции, собравшей более 20 тыс. подписей.