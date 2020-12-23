Хореограф Дружинин пожаловался на невыносимый характер Пугачевой

Актер заявил о нежелании сотрудничать с певицей на YouTube-канале «Надежда Стрелец».

По словам Егора Дружинина, ему дважды довелось работать с Пугачевой — в первый раз на концерте Жасмин, режиссером которого она была. Еще тогда он узнал ее тяжелый характер и сказал себе, что больше не будет с ней работать.

Но через много лет Дружинин и Пугачева снова оказались заняты на общем проекте, которым стал ее юбилейный концерт «P.S.». Певица и в этот раз показала такую требовательность и перфекционизм, которые порой доводили участников шоу буквально до слез.

Особенно обидело Дружинина недоверие Пугачевой к нему и его балету. По его словам, она часто произносила фразу: «Я же вас не знаю», хотя Дружинин и его балет считались широко известными.

Точка кипения была достигнута в момент, когда Пугачева отказалась от номера, на который танцоры уже потратили огромное количество сил и времени. Это решение оставило сильнейший осадок, подчеркнул Дружинин.