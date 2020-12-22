Хабенский, Петров и Безруков возглавили топ самых запомнившихся актеров за 2020 год

22.12.2020
Актерами года, согласно данным опроса, признаны Константин Хабенский (5%), Александр Петров (4%) и Сергей Безруков (3%). Михаил Ефремов, Владимир Машков и Светлана Ходченкова получили по 2% голосов.
Музыкантами года стали Филипп Киркоров (6%), Николай Басков и Денис Мацуев (по 4%), Полина Гагарина (3%), Егор Крид, Алла Пугачева, Григорий Лепс и Моргенштерн (по 2%).
Опрос проводился по телефону экспертами центра в течение ноября-декабря 2020 года. Его участниками стали 1600 россиян старше 18 лет.