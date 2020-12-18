Сборник прозы Пушкина 1834 года ушел с аукциона за 8,5 млн рублей

Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома "Литфонд" в пятницу.

Проданная на аукционе книга русского поэта стала первым сборником его прозаических произведений, увидевшим свет в августе 1834 года. Издание стало самой дорогой и редчайшей книгой аукциона.

«Повести, изданные Александром Пушкиным» были выставлены на аукцион по стартовой цене 3,2 млн рублей. В ходе борьбы участников торгов цена поднялась до 8,5 млн рублей, говорится в сообщении.

В сборник вошла повесть «Пиковая дама», ранее опубликованая анонимно во втором номере журнала «Библиотека для чтения» за 1834 год, второе издание «Повестей Белкина» и две главы из романа «Арап Петра Великого».

Кроме того, были проданы две прижизненные книги Николая Гоголя — «Арабески» 1835 года (2,4 млн рублей) и собрание сочинений 1842 года (2,4 млн рублей). Общая стоимость проданных лотов составила более 25 млн рублей.