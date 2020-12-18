Актер Дмитрий Певцов призвал захоронить Владимира Ленина

О своем мнении артист поведал в интервью NEWS.ru.

Певцов считает, что тело вождя большевистской революции должно быть рано или поздно предано земле. В то же время он оговорился, что Ленин находится в Мавзолее на Красной площади «неспроста».

«Наш президент — православный человек, он знает», — отметил актер. Кроме Ленина, у Кремля захоронено множество других людей, однако они хотя бы погребены, подчеркнул Певцов.

Артист считает, что похороны Владимира Ленина должны когда-нибудь произойти, хотя и не может назвать место, где это должно быть сделано. «Не знаю, где находится душа этого человека, но я бы не хотел с ней встретиться там», — заключил Певцов в разговоре с журналистами.