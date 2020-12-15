Сыгравшего в сериале «Брежнев» Сергея Шакурова госпитализировали с коронавирусом

Об этом сообщает Telegram -канал Mash .

Как выяснилось, 78-летний актер заболел еще в октябре, на фоне инфекции у него началась вирусная пневмония. Шакуров был госпитализирован в больницу.

В конце октября Шакурова выписали и отправили долечиваться на домашнем карантине.

Однако в последние дни его состояние резко ухудшилось, и актера вновь госпитализировали. В настоящее время врачи пытаются стабилизировать состояние артиста, которое продолжает ухудшаться.

Сергей Шакуров родился в Москве 1 января 1942 года. Его отцом был профессиональный охотник Каюм Шакуров, матерью — тётя советского художника-карикатуриста Евгения Щеглова Ольга Щеглова.

Шакуров дебютировал в кино в 1966 году, снявшись в главной роли в фильме Маноса Захариаса «Я солдат, мама». В числе последних работ актёра фильм «Дикарка» по Островскому, картина Дмитрия Месхиева «Дневник камикадзе» и сериал Сергея Снежкина «Брежнев».