Александра Маринина и Вячеслав Прах стали лауреатами премии «Русский детектив»

Церемония награждения прошла в онлайн-формате в пресс-центре ТАСС.

В ходе церемонии председатель жюри Сусанна Альперина рассказала, что событие премии является очень важным. Хотя в этот раз участники награды собрались виртуально из разных мест, Альперина выразила надежду, что уже на второй премии настанет момент, когда награды будут вручены лауреатам лично.

«Не все решения дались просто, мы много спорили. Премия показала, что таланты есть, жанр востребован, надеюсь, что заявок в следующем году будет больше», — отметила она.

Премию «Автор года» получил Вячеслав Прах за книгу «Он умел касаться женщин». Александра Маринина одержала победу в номинации «Преступление и наказание: Детектив года» с романом «Другая правда. Том 1».

Автору цикла очерков «Бандитский Петербург» Андрею Константинову присудили награду за вклад в развитие детективного жанра.

«Открытием года» назвали писательницу Лизу Лосеву, автора романа «Черный чемоданчик Егора Лисицы». Татьяна Морозова стала «Дебютом года» с романом «Уравнение с неизвестной».

Премию за лучший детский детектив получила Анна Старобинец с книгой «Боги Манго». Татьяна Полякова победила в номинации «Выбор читателя» с романом «Голос, зовущий в ночи». В номинации «Иностранный детектив» лауреатом стал Майк Омер с романом «Внутри убийцы».